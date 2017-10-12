Павел Колобков: "Бои в обход правил Союза ММА России – незаконны"

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал для "СЭ" инцидент с проведением Федерацией ММА России в Люберцах турнира по смешанным единоборствам с участием детей. По мнению Союза ММА России и его президента Федора Емельяненко, подобные соревнования следует запретить на законодательном уровне.

– Никакой дискуссии здесь быть не может, – начал Колобков. – За развитие вида спорта в стране отвечает организация, аккредитованная Минспорта. В данном случае это Союз ММА России, который возглавляет Федор Емельяненко. Только он может проводить официальные соревнования по смешанным единоборствам по правилам, которые утверждены нашим Министерством.

Проведение боев в обход правил Союза ММА России – незаконно и может стать поводом для обращения в контролирующие структуры. Если какая-то организация хочет провести свой турнир, она должна согласовать его с Союзом ММА, и следовать правилам этой федерации. Все это относится и к вопросу о проведении детских боев. (Олег ШАМОНАЕВ)