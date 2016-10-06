Отец участника боев в Грозном: "Спорт нужно прививать ребенку с детства"

Отец одного из участников показательных выступлений на турнире по смешанным единоборствам в Грозном Давида Халатова Ашот Халатов считает, что его сын вышел на ринг для пропаганды спорта среди детей. Во вторник прошел Гран-при WFCA "Ахмат", который вызвал большой резонанс, так как президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко осудил проведение детских боев по взрослым правилам, поскольку подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб молодым спортсменам.

- Нас туда пригласили, чтобы видели дети, что надо тренироваться, заниматься, что спорт превыше всего, чтобы показать, что спорт нужно прививать ребенку с детства, - цитирует ТАСС Халатова. - Каждый ребенок, который был на этом показательном выступлении, не пришел с улицы, он тренируется, знает, что такое защита, блок, как правильно выполнить прием. Наши дети и в школе на пятерки учатся, а после школы у них тренировки - некогда им впустую тратить время: сидеть в интернете или употреблять спиртное.

Детские бои. Кто прав - Кадыров или Емельяненко?