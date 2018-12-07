Отец Нурмагомедова: "В худшем случае Хабиба отстранят до июня 2019 года"

Отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям" рассказал, какое решение ждет от атлетической комиссии по дисквалифицикации сына.

– Какие ожидания от предстоящего вердикта атлетической комиссии?

– Сложно что-то прогнозировать. Предположу, что будет наложен штраф в размере $500 тыс. Что касается дисквалификации, то мой прогноз: от шести до девяти месяцев.

– Если срок дисквалификации составит полгода, то сможем ли мы увидеть бой Хабиба 7 апреля на турнире UFC?

– Да, в таком случае эта дата подходит для проведения следующего поединка в UFC.

– В случае отстранения Хабиба на девять месяцев, когда ваш сын вернется в октагон?

– Трудно сказать. В худшем случае Хабиба отстранят до июня 2019 года, но выступить сразу после истечения срока дисквалификации не получится. Дело в том, что с 5 мая по 3 июня он будет соблюдать пост в священный месяц Рамадан. Только в начале лета появится возможность вернуться к полноценным тренировкам. Тогда бой Хабиба мы сможем увидеть примерно через 11 месяцев с момента последнего поединка.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов из-за потасовки после победы над Конором Макгрегором временно отстранен. 10 декабря меру наказания определит атлетическая комиссия штата Невада.