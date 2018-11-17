Отец Нурмагомедова: "Уверен, что Махачев справится с Фергюсоном, так как набрал хорошую форму"

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям" заявил, что Ислам Махачев готов к бою против Тони Фергюсона. Также он признался, что бой Хабиба против американца интересен со спортивной точки зрения.

– Интересен ли Нурмагомедову бой против первого номера рейтинга легкой весовой категории UFC Тони Фергюсона?

– Поединок с Фергюсоном интересен со спортивной точки зрения, так как этот боец по праву занимает свое место. Уровень Тони хорошо отражает его победная серия из 11 боев. Но думаю, что важно отметить еще один момент: россиянин Ислам Махачев готов выйти против американца хоть сегодня, и я уверен, что Ислам справится с ним, так как набрал хорошую форму.