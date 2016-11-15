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Отец Нурмагомедова: "UFC оберегает Макгрегора, но у него нет шансов в поединке с Хабибом"

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Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что его сын давно готов к чемпионскому бою. По его словам, UFC оберегает Конора Макгрегора, но в случае поединка, у ирландца не будет шансов на победу.

- Ни для кого не секрет, что на сегодня Макгрегор - боец, который приносит UFC больше всего денег, - приводят "Известия" слова Нурмагомедова-старшего. - Со своей стороны организация оберегает ирландца как только может. Ведь всем понятно, что если Хабиб и Конор встретятся в клетке, то наш боец уничтожит ирландца. У Макгрегора нет шансов в поединке с Хабибом.

Как только бой перейдет в партер, победа будет у нас. В поединке с Альваресом ирландец в очередной раз продемонстрировал, что он не способен вести бой на настиле. Если бы Хабиб прижал Макгрегора к клетке, то сразу же перевел бой в партер и не дал бы сопернику ни единого шанса.

Что касается его схватки с Майклом Джонсоном, то могу сказать, что поединок прошел четко по нашему плану - американец хорош в ударной технике, он очень быстрый соперник, подвижный, с сильным хлестким ударом с левой руки. Хабиб довольно быстро прошел в партер, а дальше работал по заготовленному плану. Я доволен тем, как мы провели этот бой.

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