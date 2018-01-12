Отец Нурмагомедова: "Сначала подеремся с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором"

Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова​ Абдулманап прокомментировал объявление о первом в истории России турнире UFC в Москве.

– Скорее всего, этот турнир будет организован для нас, – цитирует Нурмагомедова-старшего RT. - Сначала подеремся в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором. Хотя и не исключаю, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя не будет.

Напомним, на данный момент ведутся переговоры о следующих поединках Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не раз изъявлял желание сразиться с ирландцем Конором Макгрегором. С американцем Тони Фергюсоном был запланирован бой в 2017 году, однако из-за плохого самочувствия Нурмагомедова при сгонке веса поединок между бойцами сорвался в третий раз подряд.