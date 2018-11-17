Отец Нурмагомедова: "Копылов - один из самых интересных бойцов в России"

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям" назвал самых интересных бойцов, выступающих в России.

– Какой из российских бойцов, выступающих в отечественных промоушенах, вам наиболее интересен?

– Чемпион лиги Fight Night Global в среднем весе Роман Копылов. Из этого парня можно слепить все что угодно. Это один из самых интересных бойцов. Если он хочет получить хорошую школу, которая ушла на годы вперед, то добро пожаловать к нам, в Дагестан. Мне также интересно смотреть бои Петра Яна, Александра Волкова. Но сейчас я беспокоюсь о Сергее Павловиче, у которого 24 ноября должен состояться бой с Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 141 в Пекине.