Отец Нурмагомедова: "Интересен бой с Макгрегором по правилам бокса"

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям" заявил, что бой против Конора Макгрегора по правилам бокса - это интересно.

– Было много разговоров на тему возможного поединка с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. А насколько реалистичен бой с Конором Макгрегором на боксерском ринге?

– Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить. Нурмагомедов способен сделать это и на боксерском ринге. У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом всё: от легкого левого джеба до контроля в партере. Хочу отметить, что бой с Яквинтой имел для нас большое значение, на кону стоял чемпионский пояс и было важно провести встречу хладнокровно, забрав свое. Что мы и сделали.