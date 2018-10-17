Отец Нурмагомедова: "Хотим, чтобы нам давали за бой в пять раз больше, чем Макгрегору"

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что за возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором​ они с сыном хотели бы получить в пять раз больше, чем их соперник. 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. За участие в бое-реванше ему были предложены 15 миллионов долларов.

- Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу, - цитирует "РИА Новости" Нурмагомедова-старшего. - А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться. Это первое.

Второе: какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с Хабибом? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов выходить биться, как Ислам Махачев, Фергюсон.