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Отец Нурмагомедова: "Хотим, чтобы нам давали за бой в пять раз больше, чем Макгрегору"

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Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что за возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором​ они с сыном хотели бы получить в пять раз больше, чем их соперник. 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. За участие в бое-реванше ему были предложены 15 миллионов долларов.

- Мое мнение: считаю, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в три раза больше, чем Хабибу, - цитирует "РИА Новости" Нурмагомедова-старшего. - А теперь мы хотим, чтобы нам давали в пять раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться. Это первое.

Второе: какой смысл Конору, не проведя два или три боя, выходить с Хабибом? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов хотя бы против таких бойцов выходить биться, как Ислам Махачев, Фергюсон.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20181016/1144107183.html

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