Отец Нурмагомедова хочет, чтобы секундантом Хабиба в бою с Мейвезером был Тайсон

Отец чемпиона UFC в лtгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап выразил мнение, что у его сына будут шансы в возможном боксерском поединке с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

Кроме того, он отметил, что в качестве секундантов на поединок он хотел бы видеть бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона и отца чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко Анатолия.

– Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса, шансы у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи, – приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС. - Я бы хотел, чтобы в нашем углу были лучший специалист в мире бокса Анатолий Ломаченко и Майк Тайсон. Конечно, у Хабиба будут шансы, но сейчас говорить об этом бое преждевременно, идет разбирательство в Неваде.