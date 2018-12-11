Отец Нурмагомедова: "Хабиб в случае дисквалификации будет тренироваться и ездит по миру"

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, отметил, что его сын найдет себе занятие в случае дисквалификации. После потасовки с командой Конора Макгрегора бойцов отстранили до 10 декабря. Дело должна рассмотреть Атлетическая комиссия штата Невада.

- Если будет дисквалификация на 9 месяцев, тогда утром зарядка и тренировка, - приводит ТАСС слова Абдулманапа. - Тренируемся по 3,5 часа, но не больше. Еще будем ездить по всему миру.

Из предложений есть те же Малайзия или Индонезия, где очень много мусульман, мне и Хабибу хочется посетить эти страны. Наши соседи - в Азербайджан зовут, Туркменбаши приглашает. Лично нас пригласил сам президент Киргизии. Это та страна, где нам выделили хорошую охрану и лучше всего встретили.

В любой момент мы должны быть готовы идти в тренировочный лагерь на 100 дней и выступить против любого соперника, кого бы не предложили. Но выбирать, конечно, будем мы. Точно гарантируем, что отклоним варианты, которые нас не устроят.