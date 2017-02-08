Отец Нурмагомедова: "Хабиб сильнее Макгрегора, поэтому этот бой и не состоялся"

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап в интервью Life выразил уверенность в том, что его сын в несколько раз сильнее ирландца Конора Макгрегора. По его словам, именно по этой причине поединок между бойцами до сих пор не состоялся.

- Сейчас Макгрегор заявляет, что потерял интерес к ММА и хочет проявить себя в боксе - в бою с непобежденным до сих пор 39-летним Флойдом Мейуэзером.

- Я в возможность такого боя поверю только тогда, когда они поднимутся на ринг. Да и то не исключаю, что ирландец в последнюю секунду улизнет или еще что-нибудь придумает. Ну а если такой бой все-таки случится - шансы Макгрегора мизерные. Несмотря на то, что Мейуэзеру уже под 40.

- Эпатажная, высокомерная и даже наглая манера поведения Макгрегора в клетке и вне ее - это просто часть имиджа, за который фанаты охотно платят большие деньги, или ирландец на самом деле слегка неадекватен?

- Главное, что человек может показать в бою, а не вне его. И последние бои показывают, что Макгрегора можно заставить сдаться. Тот же Нейт Диас - хороший боец, входит в десятку. Но ведь даже не в тройку! И тем не менее он заставил Макгрегора сдаться. Да и в матче-реванше имел шансы на победу, хотя ирландец трижды сажал его на "таз".

Хабиб готов! Он на две головы превосходит "цыпленка" в борьбе, в физической силе его тоже превосходит, в реакции и выносливости не уступит. Никаких проблем с ирландцем не будет. Все это прекрасно понимают - и потому этот бой до сих пор не состоялся.