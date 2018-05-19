Отец Нурмагомедова: "Четыре года назад Хабиб мог завершить карьеру"

Отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сказал, что его сын мог закончить со спортом.

- Хабиб мог остаться без пояса из-за травм, было время, когда он хотел даже закончить карьеру, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Я ему тогда сказал: "Мы так долго к этому шли, так быстро сдаваться нельзя". Он вернулся на ковер и начал пахать. И больше не останавливался. Это было четыре года назад. Я думаю, что до 32 лет он будет биться на высоком уровне. Потом он начнется спускаться, как и все - ведь с природой не поспоришь. Я думаю, что если и команда, которая сделала Хабиба, и тренерский состав, шесть-восемь человек, которые постоянно работают на него, скажут - "Хабиб, пора, время уже подошло", мы закончим.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова дал интервью "СЭ", с ним вы можете ознакомиться здесь.