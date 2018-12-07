Отец Нурмагомедова: "Бой Хабиба и Мейвезера может состояться в мае в Грозном"

Отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям" рассказал, когда может состояться бой против боксера Флойда Мейвезера.

– Потенциальный бой вашего сына с Флойдом Мейвезером – одна из самых обсуждаемых тем в мире спорта. Вероятность проведения такого поединка существует?

– Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной "Ахмат-Арене" в Грозном 4 мая. Хабиб много спаррингует с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично. Если нас отстранят на девять месяцев, то мы можем воспользоваться этим и потратить все время на подготовку к боксерскому поединку. Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо 3–4 раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на 7–8 раундов. Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов из-за потасовки после победы над Конором Макгрегором временно отстранен. 10 декабря меру наказания определит атлетическая комиссия штата Невада.