Отец мальчика, проигравшего сыну Кадырова, утверждает, что нокаут был отрепетирован заранее

Замрат Шевхужев, отец 10-летнего Дамира Шевхужева, проигравшего сыну Рамзана Кадырова на турнире ММА в Грозном, утверждает, что поединки были заранее срежиссированы, сообщает mk.ru. Впоследствии глава союза ММА Федор Емельяненко раскритиковал проведение боев среди детей.
- В мероприятии, кроме сыновей президента Чечни, принимали участие всего три мальчика. Эти ребята из одного города?
- Да, все парни из Сочи, как и мой сын.
- Почему именно этим детям выпало участвовать в поединке? Какой-то предварительный отбор они проходили?
- Отбора не было.. Просто до этого турнира дети Кадырова приезжали к нам в Сочи. Тренировались наши ребята вместе с его сыновьями. Тогда же дети подружились. И потом Кадыров пригласил наших мальчишек в гости к себе. Именно в гости, а не на участие в боях. Да и никакого боя не было, а просто показательные выступления.
- То есть это были своего рода срежиссированные выступления?
- Никакого турнира не было. Обыкновенное детское выступление.
- Для чего это было сделано?
- Вы что, не поняли? Это же была пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда спорта.
- Ваш сын давно занимается спортом?
- Борьбой около года. До этого полтора года занимался дзюдо.
- Тем не менее, вашего мальчика сын Кадырова отправил в нокаут. Это тоже было заранее срежиссировано?
- Что вы говорите, ну какой там нокаут. Вам показалось. Нокаут – это на самом деле сильно преувеличено. Не было никакого нокаута.
- А что было?
- Показательное выступление. Мальчишки отрабатывали и демонстрировали публике удары. Все было заранее подготовлено. Кто-то должен был показать удары, а кто-то нокаут.
- И вашему сыну досталась роль того, кто должен был оказаться в нокаут?
- Именно так.
- И нокаут он тоже заранее репетировал?
- Конечно.
- То есть он заранее репетировал, как будет падать?
- Да.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/social/2016/10/10/otec-nokautirovannogo-v-groznom-malchika-sredi-detey-kadyrova-ne-moglo-byt-proigravshikh.html