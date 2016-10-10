Отец мальчика, проигравшего сыну Кадырова, утверждает, что нокаут был отрепетирован заранее

Замрат Шевхужев, отец 10-летнего Дамира Шевхужева, проигравшего сыну Рамзана Кадырова на турнире ММА в Грозном, утверждает, что поединки были заранее срежиссированы, сообщает mk.ru. Впоследствии глава союза ММА Федор Емельяненко раскритиковал проведение боев среди детей.

- В мероприятии, кроме сыновей президента Чечни, принимали участие всего три мальчика. Эти ребята из одного города?

- Да, все парни из Сочи, как и мой сын.

- Почему именно этим детям выпало участвовать в поединке? Какой-то предварительный отбор они проходили?

- Отбора не было.. Просто до этого турнира дети Кадырова приезжали к нам в Сочи. Тренировались наши ребята вместе с его сыновьями. Тогда же дети подружились. И потом Кадыров пригласил наших мальчишек в гости к себе. Именно в гости, а не на участие в боях. Да и никакого боя не было, а просто показательные выступления.

- То есть это были своего рода срежиссированные выступления?

- Никакого турнира не было. Обыкновенное детское выступление.

- Для чего это было сделано?

- Вы что, не поняли? Это же была пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда спорта.

- Ваш сын давно занимается спортом?

- Борьбой около года. До этого полтора года занимался дзюдо.

- Тем не менее, вашего мальчика сын Кадырова отправил в нокаут. Это тоже было заранее срежиссировано?

- Что вы говорите, ну какой там нокаут. Вам показалось. Нокаут – это на самом деле сильно преувеличено. Не было никакого нокаута.

- А что было?

- Показательное выступление. Мальчишки отрабатывали и демонстрировали публике удары. Все было заранее подготовлено. Кто-то должен был показать удары, а кто-то нокаут.

- И вашему сыну досталась роль того, кто должен был оказаться в нокаут?

- Именно так.

- И нокаут он тоже заранее репетировал?

- Конечно.

- То есть он заранее репетировал, как будет падать?

- Да.