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Орловский встретится с Харрисом на UFC 232

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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский выступит на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе, информирует Las Vegas Review Journal. Его соперником станет американец Уолт Харрис.

В своем послнднем бою на турнире UFC Fight Night в Москве Орловский проиграл Шамилю Абдурахимову. Всего на его счету 45 боев, в 27 из которых он победил.

Харрис в последнем бою победил Даниэля Спитца техническим нокаутом. До этого он проиграл Фабрисиу Вердуму и Марку Годбиру.

Напомним, главным событием турнира UFC 232 станет бой Джона Джонса с Александром Густафссоном.

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