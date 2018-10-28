Орловский встретится с Харрисом на UFC 232

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский выступит на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе, информирует Las Vegas Review Journal. Его соперником станет американец Уолт Харрис.



В своем послнднем бою на турнире UFC Fight Night в Москве Орловский проиграл Шамилю Абдурахимову. Всего на его счету 45 боев, в 27 из которых он победил.



Харрис в последнем бою победил Даниэля Спитца техническим нокаутом. До этого он проиграл Фабрисиу Вердуму и Марку Годбиру.

Напомним, главным событием турнира UFC 232 станет бой Джона Джонса с Александром Густафссоном.