Орловский проведет бой с Абдурахимовым на турнире UFC в Москве

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский объявил, что проведет бой с россиянином Шамилем Абдурахимовым на турнире в Москве 15 сентября. Вечер UFC состоится в комплексе "Олимпийский".

– Официально: я дерусь на турнире UFC в Москве, – написал в своем Инстаграме белорус. – Соперник очень сильный и опасный.