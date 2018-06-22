Орловский проведет бой с Абдурахимовым на турнире UFC в Москве

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский объявил, что проведет бой с россиянином Шамилем Абдурахимовым на турнире в Москве 15 сентября. Вечер UFC состоится в комплексе "Олимпийский".
– Официально: я дерусь на турнире UFC в Москве, – написал в своем Инстаграме белорус. – Соперник очень сильный и опасный.
It’s on !!!! I’ll fight in #UFCMoscow September 15th .... Tuff / Dangerous opponent .... / ОФИЦИАЛЬНО !! Я дерусь на турнире #ufcмосква .... Соперник очень сильный и опасный .... #AndreiArlovski #AndreiThePitBullArlovski #OriginalPitBull #warlovski #foreverfighting #mma #ufc #ArlovskiWillBeReady#awesome #ufcfirsttimeinmoscow #ufcrussia