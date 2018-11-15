Определился новый соперник Шлеменко

Новым соперником Александра Шлеменко на турнире RCC5: Russian Cagefighting Championship станет Йонас Бильштайн. Изначально российский боец должен провести бой со Скоттом Асхемом, но англичанин снялся из-за травмы.

Билльштайну 27 лет. В профессионалах он дебютировал в 18 лет на турнире в Кельне. С тех пор немецкий спортсмен провел 26 боев, 20 из которых выиграл, а один бой был признан ничейным. Как и Шлеменко, он выступал в Bellator, однако провел там всего четыре поединка. В прошлом году Билльштайн два боя провел в России в лиге ACB – оба поединка выиграл, но затем вернулся в Европу, где он является сильнейшим спортсменом в среднем весе.

В активе Александра Шлеменко 56 побед в 68 поединках, титул чемпиона Bellator и победы в гран-при Bellator и M-1 Global.

Турнир RCC5: Russian Cagefighting Championship пройдет 15 декабря в Екатеринбурге в КРК “Уралец”. В рамках вечера Александр Емельяненко встретится с Франсимаром Баррозу, а Иван Штырков проведет бой с Тиаго Сильвой. (Михаил Потапов)