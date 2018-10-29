Определились обладатели Кубка Содружества по ММА

В Ханты-Мансийске завершился международный турнир Кубок Содружества по ММА, участие в котором приняли 111 спортсменов из России и стран зарубежья. По итогам соревнований в общекомандном зачете победу праздновали спортсмены из Московской области, серебро завоевали бойцы из Сургута, представители Казахстана замкнули тройку призеров.

Обладателями Кубка Содружества стали: до 56,7 кг Магомедрасул Гаджиев (Московская область), до 61,2 кг Магомед Магомедов (Ханты-Мансийск), до 65,8 кг Халид Гаджиев (Нижневартовск), до 70,3 кг Шамиль Касумов (Сургут), до 77,1 кг Шамиль Мусаев (Московская область), до 84 кг Рамзан Гамзатов (Московская область), до 93 кг Гаджимурат Хабдеев (Нефтеюганск), свыше 93 кг Анатолий Малыхин (Кемерово).

- Бойцы в этом году приехали достаточно серьезные. Шесть спортсменов из сборной России разных лет, - сказал главный тренер сборной России Геннадий Капшай. - Двое из них входят в нынешний состав сборной и только вернулись с чемпионата Европы, приехали чемпионы России, победители Кубка России. Главное, молодежь на их фоне выглядит очень достойно. Видно, что российская школа семимильными шагами идет вперед, и ребята дают бой чемпионам. Конечно, те больше на опыте дерутся, а молодежь – на желании победить. Но вместе с тем технический уровень очень высокий. Сами бои мне очень понравились. Все бойцы были выучены и хорошо подготовлены.