Определились финалисты чемпионата России по ММА-2017

В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России по ММА. По результатам первого соревновательного дня определились финальные пары чемпионата:

до 56,7 кг: Даитбегов Магомед (Москва) - Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО);

до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин (ПФО) - Заваев Гаджимурад (УРФО);

до 65,8 кг: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО) - Ашурлаев Наби (СКФО);

до 70,3 кг: Абдулхаликов Али (ЦФО) - Омаров Ислам (УРФО);

до 77,1 кг: Магомедкиримов Магомед (Москва) - Гаджидаудов Устармагомед (УРФО);

до 84 кг: Шахрудинов Магомед (УРФО) - Хирамагомедов Гамзат (Москва);

до 93 кг: Магомедов Муслим (СКФО) - Баширов Гаджимурад (Москва);

свыше 93 кг: Расулов Салимгерей (Москва) - Малыхин Анатолий (ЦФО).

Финал чемпионата России пройдет 11 мая.