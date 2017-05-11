Определились финалисты чемпионата России по ММА-2017

В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат России по ММА. По результатам первого соревновательного дня определились финальные пары чемпионата:
до 56,7 кг: Даитбегов Магомед (Москва) - Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО);
до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин (ПФО) - Заваев Гаджимурад (УРФО);
до 65,8 кг: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО) - Ашурлаев Наби (СКФО);
до 70,3 кг: Абдулхаликов Али (ЦФО) - Омаров Ислам (УРФО);
до 77,1 кг: Магомедкиримов Магомед (Москва) - Гаджидаудов Устармагомед (УРФО);
до 84 кг: Шахрудинов Магомед (УРФО) - Хирамагомедов Гамзат (Москва);
до 93 кг: Магомедов Муслим (СКФО) - Баширов Гаджимурад (Москва);
свыше 93 кг: Расулов Салимгерей (Москва) - Малыхин Анатолий (ЦФО).
Финал чемпионата России пройдет 11 мая.