Олимпийский чемпион по борьбе не будет готовить Макгрегора к бою с Нурмагомедовым

Олимпийский чемпион Джоржан Берроуз опроверг информацию о том, что он будет готовить экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора к поединку с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.



- Я не работаю с Конором. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть чемпионат мира по борьбе в октябре 2018 года. Желаю Макгрегору удачи в предстоящем поединке с Нурмагомедовым, – цитирует Берроуза MMAJunkie.

Напомним, бой Нурмагомедов – Макгрегор пройдет в рамках UFC 229 6 октября в Лас-Вегасе.

Хабиб против Конора. Все, что нужно знать о бое // Хабиб уничтожит Конора. Или нет? //

"Этот бой станет для него тюрьмой". Как Хабиб и Конор разогревали свой бой //

Титулы не имеют значения. Ради чего подерутся Нурмагомедов и Макгрегор