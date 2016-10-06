Олег Тактаров: "То, что произошло в Грозном, - неприемлемо"

Президент федерации MMA России Олег Тактаров вслед за главой Союза ММА России Федором Емельяненко раскритиковал проведение детских боев по правилам смешанных единоборств, которые состоялись 4 октября в Грозном в рамках Гран-при WFCA "Ахмат". Он подчеркнул, что в столь юном возрасте участники поединков рискуют получить серьезную травму.

– В этой ситуации я на стороне Федора. То, что было в Грозном, – неприемлемо, – сказал Тактаров. – Я президент федерации ММА России, вхожу в международную федерацию ММА. По нашим нормативам мы можем выставлять ребят по правилам взрослого ММА только с 18 лет. Дети в возрасте 8-12 лет на соревнованиях могут только бороться, не используя ударную технику. С 12 лет ударная техника хоть и разрешается, но только ограниченное количество приемов. Кроме того, дети должны быть в шлемах.

Конечно, если разрешать человеку выступать только с 18 лет, мы не сможем вырастить чемпиона, и умение бороться и правильно защищаться должно закладываться с раннего детства. Но это должно быть дозировано, под чутким руководством взрослых.

Дети, которых мы увидели на турнире "Ахмат", сейчас находятся в том возрасте, когда им просто нужен хороший учитель, тренер, который бы объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть я считаю, что в юном возрасте необходимо закладывать нравственные качества и ни в коем случае не травмировать детей, которые рискуют получить нокаут или серьезную травму. (Сергей ФИШ)