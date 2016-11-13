Олег Тактаров: "Макгрегору невыгоден поединок с Нурмагомедовым"

Президент Федерации ММА России Олег Тактаров уверен, что в ближайшее время поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором не состоится. По его словам, в случае проведения данного боя победа останется за россиянином.

- Могу с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым не состоится, - начал Тактаров. - Как минимум, необходим еще один бой, перед проведением которого Хабибу нужно сконцентрироваться на PR кампании. Мне понравилось, как он побеждал: не сделал ничего лишнего, вел себя благородно с соперником. Но для Америки этого мало.

Макгрегор, напротив, уже состоявшийся спортсмен. Ему нужно делать деньги, а не имя. Самым опасным соперником для Конора является тот, кому он не только может проиграть, но еще и не заработать. Если этот поединок все-таки состоится, думаю, в нем выиграет Нурмагомедов. В случае победы Хабиб может стать легендой и тогда на него будет направлен весь международный пиар. Конору же невыгоден бой, в случае проигрыша это обернется для него крахом. Его задача - удерживать пояса и не тратить много сил.

Поединок может состояться только при условии, если Конор начнет его пиарить. В противном случае, Нурмагомедову потребуется около полугода на то, чтобы "завести" американскую публику.

Хабибу нужен пояс. Возможно, его будет проще получить там, где не будет Макгрегора. Основная задача - убедить Дану Уайта в необходимости проведения этого боя. Я бы посоветовал Нурмагомедову побольше времени проводить в США, чтобы вокруг него образовалась грамотная пиар - команда. (Любовь КОНЯЕВА)