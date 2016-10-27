Олег Раевский: "Александр Емельяненко в колонии стал лучше, чем был"

Промоутер Олег Раевский отметил, что Александр Емельяненко во время нахождения в колонии только тренировался, спал и ел. По его словам, спортсмен готов к проведению боя в конце этого года. Ранее Емельяненко был признан виновным в сексуальном насилии над девушкой, за что получил 4,5 года колонии общего режима. Сегодня суд вынес решение о замене оставшегося срока на исправительные работы, которые Емельяненко будет проходить 2 года и 23 дня.

- Александр завтра выходит на свободу, - приводит "Р-Спорт" слова Раевского. - Планируем бой, в идеале - в конце этого года. При неблагоприятном стечении обстоятельств бой будет в начале следующего года. Он в отличной физической форме. Он лучше, чем был. Он только тренировался, спал и ел. Исправительные работы не помешают ничему. Желания проводить реванш с Дмитрием Сосновским нет. Мы будем проводить бой с известным бойцом.