Объявлен полный файткард M-1 Challenge 92 в Санкт-Петербурге

24 мая в рамках официальной программы Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ-2018) на "М-1 Арене", вместимостью 3000 человек, пройдет самый ожидаемый турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 92. Главным событием бойцовского вечера станет противостояние российской звезды ММА Сергея Харитонова, 27-6, против "Череповецкого Гиганта" Антона Вязигина, 9-2.

Полный файткард M-1 Challenge 92 выглядит так:

56,7 кг: Александр Доскальчук (Украина), 7-1 – Арман Ашимов (Казахстан), 9-2

77,1 кг: Тьяго Варежао (Бразилия), 26-5-1 – Сергей Романов (Россия), 14-2

70,3 кг: Микаэль Лебу (Франция), 17-8-2 – Павел Гордеев (Россия), 10-1

93 кг: Гига Кухалашвили (Россия), 9-3 – Хадис Ибрагимов (Россия), 3-0

61,3 кг: Александр Осетров (Россия), 4-0 – Баир Штепин (Россия), 6-2

120 кг: Фредди Эль Гиганте Гонзалез (Испания), 0-0 – Максим Баруздин (Россия ), 0-0

77,1 кг: Амиран Гоголадзе (Грузия), 5-1 – Темирлан Шарипов (Россия), 4-2

70,3 кг: Хельсон Энрикес (Ангола), 9-5-1 – Алексей "Феноменальный" Ильенко (Россия), 7-0

77,1 кг: Жоилтон Сантос (Бразилия), 24-6 – Данила Приказ а (Россия), 9-2-1

65,8 кг: Михаил Кузнецов (Россия), 5-4-1 – Никита Солонин (Россия), 4-1