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Нурмагомедов выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов скорбит по жертвам трагедии в Крыму. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 19 человек, еще 52 пострадали. 

Боец MMA опубликовал в Инстаграме фотографию с текстом: "Керчь, мы с тобой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#керчь

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 17 Окт 2018 в 8:53 PDT

 

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.

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