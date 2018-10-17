Нурмагомедов выразил соболезнования по поводу трагедии в Керчи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов скорбит по жертвам трагедии в Крыму. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 19 человек, еще 52 пострадали.

Боец MMA опубликовал в Инстаграме фотографию с текстом: "Керчь, мы с тобой".

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.