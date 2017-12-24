16:47 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Нурмагомедов в случае победы над Барбозой встртетится с Фергюсоном за временный титул UFC


Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов в случае победы над бразильцем Эдсоном Барбозой проведет поединок за временный титул чемпиона UFC в легком весе против Тони Фергюсона. С Барбозой Нурмагомедов встретится 30 декабря в США. Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

- Это претендентский бой. В UFC мне сказали, что если я выиграю бой, то в марте-апреле дерусь с Тони Фергюсоном за пояс, - цитирует ТАСС Нурагомедова. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4839513

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий