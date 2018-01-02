Нурмагомедов снова пошутил над Макгрегором. Фото

Россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает шутить в соцсетях над чемпионом UFC Конором Макгрегором. Он снова опубликовал коллаж, на котором ирландец якобы испугался встречи с ним в России, сославшись на потерянный паспорт.
Напомним, после победного боя с Эдсоном Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.
😂😂😂@danawhite @seanshelby @arielhelwani @AliAbdelaziz00 #McTapper pic.twitter.com/ontkuJ8WE6– khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 2 января 2018 г.
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