Нурмагомедов снова пошутил над Макгрегором. Фото

Россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает шутить в соцсетях над чемпионом UFC Конором Макгрегором. Он снова опубликовал коллаж, на котором ирландец якобы испугался встречи с ним в России, сославшись на потерянный паспорт.

Напомним, после победного боя с Эдсоном Барбозой Нурмагомедов сказал, что он готов к бою с Макгрегором и Тони Фергюсоном. При этом он подчеркнул, что может провести сразу два боя за один день.

Ответ Нурмагомедова: "В октагоне медведь съест тебя" //

Макгрегор vs Нурмагомедов: баттл в соцсетях //

Хабиб избил бразильца без нокаута​ // Нурмагомедов - Макгрегору: "Заткнись"