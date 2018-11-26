Нурмагомедов рассказал о страхах

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на форуме "Синергия" в "Олимпийском" рассказал о страхах. По его словам, успешный человек может преодолеть свои страхи.

– Конечно, страх есть. Нужно его преодолевать, этим и отличается успешный человек, - отметил Нурмагомедов. - Я бы не хотел оставить свое здоровье в спорте, хотя я и так много уже оставил. Больницы, операции – я через это много проходил. Каждый раз, когда я был на операционном столе, думал, что больше к боям не вернусь. В апреле 2017 года мне сделали операцию на межпозвоночную грыжу, на следующий день мне сказали, что я должен сделать пару шагов. Но я – один из лучших бойцов мира, уверенность в мозги бьет, я прошел до подоконника, и мне стало плохо. Я думал, что смогу дойти до койки. Я подумал, как я буду дальше драться. Но через четыре месяца я вернулся, дрался с Барбосой, победил. Все зависит от тебя. Я знаю слова "не могу", "не хочу", знаю их на русском, на английском, на других языках, но я их не хочу видеть. (Михаил Потапов)