Нурмагомедов - президенту UFC: "Когда прилетишь в Россию, я позабочусь о тебе"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поблагодарил президента UFC Дану Уайта за билет на матч регулярного чемпионата НБА "Бостон" – "Филадельфия" (80:89). Отметим, что накануне игры Нурмагомедов провел в Бостоне открытую тренировку и автограф-сессию.

– Дана, спасибо тебе за первый ряд и незабываемое время. Когда прилетишь в Россию дай мне знать, я позабочусь о тебе, – написал на своей странице в Инстаграме Нурмагомедов.

Напомним, что 17 января российский боец Алексей Олейник обнародовал информацию о соглашении между UFC и Россией, которая может касаться и проведения боя в Москве, и более тесных связей нашей страны со знаменитым американским промоушеном.