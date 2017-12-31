Нурмагомедов после второго раунда спросил у президента UFC, нравится ли ему выступление

Россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что он после второго раунда боя против Эдсона Барбозы общался с президентом UFC Дана Уайтом. Поединок проходил на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219 в Лас-Вегасе и завершился победой Нумагомедова.

- После первого раунда я спросил у Уайта, не желает ли он побеседовать со мной, - цитирует MMA Fighting Нурмагомедова. - После второго раунда я спросил у него, нравится ли ему выступление. Я хотел одержать досрочную победу, но Барбоза оказался неуступчивым соперником. Другие соперники очень много говорили, когда я был травмирован. Теперь я хочу спросить: где они все?

Этот бой для Нурмагомедова стал 25-м по счету, во всех он одержал победу. Предыдущий поединок состоялся 12 ноября 2016 года против американца Майкла Джонсона. На счету Барбозы 19 побед и 5 поражений.