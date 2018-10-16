Нурмагомедов поддержал Шлеменко

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал своего соотечественника бывшего обладателя титула Bellator Александра Шлеменко, который проиграл единогласным решением судей Анатолию Токову. Для него это уже третье поражени е подряд.

Напомним, что Шлеменко провел несколько тренировок с Нурмагомедовым в преддверии его поединка с Конором Макгрегором.

– Вернешься сильнее Саша, удачи тебе и самое главное здоровья, – написал Нурмагомедов в комментариях под последним постом Шлеменко в его Инстаграме.

