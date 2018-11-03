Нурмагомедов поддержал Кормье перед боем с Льюисом

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэля Кормье перед боем с Дерриком Льюисом. Поединок состоится сегодня в рамках шоу UFC 230 в Нью-Йорке (США).

Нурмагомедов опубликовал в своём "инстаграме" фото америкаца и отметил, что он – настоящий чемпион.

– Вперед, Даниэль Кормье! Я тебя уже давно знаю, ты настоящий капитан команды американских кикбоксеров! Ты чемпион в октагоне и за его пределами, – написал Нурмагомедов в Инстаграме.