Нурмагомедов планирует стать чемпионом UFC в 2017 году

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, планирует в 2017 году стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В настоящий момент звание чемпиона носит ирландец Конор Макгрегор.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы.

- Вес я менять не собираюсь, здесь у меня еще есть незаконченные дела, - приводит ТАСС слова Нурмагомедова. - С большой вероятностью следующий бой проведу против Тони Фергюсона. Но в следующем году пояс UFC должен лежать на столе.