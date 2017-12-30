Нурмагомедов перед боем с Барбозой стал отцом

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во второй раз стал отцом, сообщается на странице Eagles MMA в Инстаграме. 30 декабря у 29-летнего спортсмена родился сын. У него есть двухлетняя дочь.

Напомним, в ночь на 31 декабря Нурмагомедов проведет бой в рамках шоу UFC 219 против бразильца Эдсона Барбозы. Ориентировочное время начала поединка – 7.30 по московскому времени.

В активе Нурмагомедова 24 победы в 24 боях. Барбоза провел в октагоне 23 поединка, одержав 19 побед при 4 поражениях.

Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma) Дек 30, 2017 at 1:41 PST

"СЭ" покажет бой Хабиб Нурмагомедов – Эдсон Барбоза в прямом эфире