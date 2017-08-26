Нурмагомедов отказался от боя с Барбозой?

Алекс Дэвис, менеджер бойца UFC Эдсона Барбозы, заявил, что Хабиб Нурмагомедов отказался от встречи с его клиентом. При этом Дэвис отметил, что российский спортсмен вызывает у него симпатию.

– Знаю, что Нурмагомедов не хотел драться с Фергюсоном в октябре, – цитирует MMA-Today Дэвиса. – После этого ему предложили Эдсона, но Хабиб сказал, что и с ним драться не хочет. Мне очень нравится россиянин, бесконечно его уважаю. Мне жаль, что ему не дали возможности бороться за титул, он заслужил такой шанс. Тем не менее, Барбозе очень нужен этот бой, поскольку победа в нем максимально приблизила бы его к титулу.