17:50 21 декабря | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Нурмагомедов отказался от боя с Альдо?

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Бразильский боец смешанного стиля Жозе Альдо намекнул на то, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка. По словам спортсмена, он намерен надавить на соперника, чтобы он принял вызов.

- Уверен, UFC скоро анонсирует мой бой за временный титул чемпиона организации в легком весе, - приводит Forbes слова Альдо. - Они пытаются найти мне противника. Сюрприз, но один из бойцов уже отказался от боя. Теперь я жду, кого они мне предложат.

Меня попросили не говорить о том, кто это. Я никогда бы не подумал, что он откажется от поединка. Он посчитал этот бой неудачным решением. Меня утомили люди, которые не хотят драться. Я намерен надавить, чтобы они согласились.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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V0VaN

навряд ли хабиб сломает парня быстрее 10 секунд. сравнительные ассоциации с коннором неизбежны. поэтому хабиб и отказывается

20:50 21 декабря

Lexx Luger

если это правда, то мне жаль, столько прыти а толку ноль

20:02 21 декабря

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