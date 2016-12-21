Нурмагомедов отказался от боя с Альдо?

Бразильский боец смешанного стиля Жозе Альдо намекнул на то, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка. По словам спортсмена, он намерен надавить на соперника, чтобы он принял вызов.

- Уверен, UFC скоро анонсирует мой бой за временный титул чемпиона организации в легком весе, - приводит Forbes слова Альдо. - Они пытаются найти мне противника. Сюрприз, но один из бойцов уже отказался от боя. Теперь я жду, кого они мне предложат.

Меня попросили не говорить о том, кто это. Я никогда бы не подумал, что он откажется от поединка. Он посчитал этот бой неудачным решением. Меня утомили люди, которые не хотят драться. Я намерен надавить, чтобы они согласились.