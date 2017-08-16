Нурмагомедов не проведет бой с Фергюсоном из-за грыжи

По информации Life, боец UFC Хабиб Нурмагомедов не проведет титульный бой против американца Тони Фергюсона из-за восстановления после операции. Отмечается, что в начале июля спортсмен перенес операцию по удалению грыжи.

Напомним, Нурмагомедов должен был встретиться с американцем в марте, но за несколько часов до поединка был госпитализирован из-за ускоренной сгонки веса.

Ранее сам россиянин заявил, что хочет провести бой за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе против Фергюсона в ноябре.