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Нурмагомедов не проведет бой с Фергюсоном из-за грыжи

По информации Life, боец UFC Хабиб Нурмагомедов не проведет титульный бой против американца Тони Фергюсона из-за восстановления после операции. Отмечается, что в начале июля спортсмен перенес операцию по удалению грыжи.

Напомним, Нурмагомедов должен был встретиться с американцем в марте, но за несколько часов до поединка был госпитализирован из-за ускоренной сгонки веса.

Ранее сам россиянин заявил, что хочет провести бой за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе против Фергюсона в ноябре.

 

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1035772/nurmaghomiedov_potierial_titulnyi_boi_protiv_fierghiusona_iz-za_ghryzhi

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