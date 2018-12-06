Нурмагомедов не будет присутствовать на рассмотрении дела о его потасовке с командой Макгрегора

Атлетическая комиссия штата Невада разрешила чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову не присутствовать на заседании, посвященном делу о его потасовке с командой Конора Макгрегора. Инцидент случился 6 октября: после победы над ирландцем россиянин выпрыгнул из октагона и набросился на членов команды соперника, также потасовка возникла в самом октагоне.

Как сообщает Los Angeles Times, комиссия получила запрос от Нурмагомедова о том, чтобы ему было позволено не присутствовать на рассмотрении дела. И разрешение было получено. Ранее его получил Макгрегор.

Заседание комиссии состоится 10 декабря, однако вопрос вряд ли будет урегулирован до января.