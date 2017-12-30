Нурмагомедов назвал свои козыри перед боем с Барбозой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что бой в рамках шоу UFC 219 против бразильца Эдсона Барбозы будет непростым. Поединок состоится в ночь на 31 декабря. Ориентировочное время начала поединка - 7.30 по московскому времени.

- Барбоза опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьет ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге, - цитирует ТАСС Нурмагомедова. - Это очень непростой соперник, ну а мое преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг - это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой.

Напомним, в активе российского бойца ММА 24 победы в 24 боях. Барбоза провел в октагоне 23 поединка, одержав 19 побед при 4 поражениях.

"СЭ" покажет бой Хабиб Нурмагомедов – Эдсон Барбоза в прямом эфире.