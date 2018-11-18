Нурмагомедов назвал своего любимого спарринг-партнера

Российский боец и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото в Инстаграме со своим любимым спарринг-партнером Дэном Иге. 30-летний спортсмен пожелал ему удачи в предстоящем бою.

– Это мой любимый спарринг-партнер, когда я гоняю вес, – написал Нурмагомедов в Инстаграме. – Большое тебе спасибо, Дэн Иге. Удачи моему брату в следующем бою.

6 октября 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно победив ирландца Конора Макгрегора.