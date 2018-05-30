Нурмагомедов назвал приблизительную дату следующего боя

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что намерен вернуться в октагон осенью 2018 года. При этом, как и сообщалось ранее, он не выступит в первом в истории турнире UFC в России, который состоится 15 сентября.

– Пока не могу назвать конкретную дату, – сказал Нурмагомедов в эфире канала Live Raise. – С большой долей вероятности это будет 9 сентября или 6 октября.

Моя команда начинает переговоры с UFC – ближайшие две недели будут интересными.

Напомним, Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в начале апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе спортсмена 26 побед и ни одного поражения в ММА.

Держите кулаки! Бой Конора и Хабиба стал намного ближе