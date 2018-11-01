Нурмагомедов хочет два боя с Мейвезером

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести с американским боксером Флойдом Мейвезером два поединка. Один, по его словам, пройдет по правилам MMA, второй - по правилам бокса.

Если мы заключим двусторонее соглашение с Флойдом, то фанаты будут довольны, - цитирует Нурмагомедова talksport.com. - Первый бой пройдет в ринге, второй - в клетке. Тогда это будет реально. Я хочу попробовать себя в боксе. Это справедливо.

Напомним, Нурмагомедов ранее заявил, что планирует провести бой с Мейвезером на стадионе "Лужники". Боец MMA заявил о намерении встретиться с боксером после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Американец принял вызов, призвав спонсоров готовить крупные суммы. В августе 2017 года он уже проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и победил в 10-м раунде техническим нокаутом.