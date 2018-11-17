Нурмагомедов готов сразиться с Сен-Пьером в полусреднем весе

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил, что мечтает о поединке сына с Жоржем Сен-Пьером. По его словам, Хабиб готов провести с ним встречу даже в полусредней весовой категории.

– Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал, – цитируют "Известия" Нурмагомедова-старшего. – Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях. Мы даже согласны выйти на бой с Сен-Пьером в промежуточном весе – 74 кг. Можно 75 кг, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе.

Даже, возможно, пойдем в категорию 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория.