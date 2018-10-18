Нурмагомедов готов простить Макгрегора и позвал его в Дагестан

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в прямом эфире на странице в Фейсбуке пригласил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора посетить Дагестан.

Конору предложено стать почетным гостем чемпионата мира по боевому самбо, который пройдет в декабре в Каспийске.

Также Нурмагомедов-старший сказал, что готов простить ирландца за все его слова и поступки.

Напомним, главный поединок турнира UFC 229 между Макгрегором и Нурмагомедовым завершился поражением ирландца после того, как россиянин сделал ему удушающий прием в четвертом раунде.

Сразу после боя в зале вспыхнула массовая драка, инициатором которой стал Нурмагомедов, выпрыгнувший за пределы ринга, чтобы кулаками разобраться с командой Макгрегора, от которой доносились оскорбления в его адрес