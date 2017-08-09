Нурмагомедов - Фергюсону: "Хватит болтать, у нас незаконченное дело"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, обратился к Тони Фергюсону, предложив поменьше говорить. Он подчеркнул, что, болельщики ждут их боя.

– Хватит болтать, болельщики ждут, – написал Нурмагомедов на своей странице в Твиттере. – У нас с тобой незаконченное дело.

Ранее Нурмагомедов отказался выходить на ринг с Фергюсоном в декабре, аргументировав это тем, что ему нужно на подготовку к бою не менее ста дней. Россиянин рассчитывает, что их схватка состоится в ноябре.

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