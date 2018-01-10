Нурмагомедов будет в углу бойца Махачева на поединке в UFC

Менеджер бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Ризван Магомедов подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов и тренер Хавьер Мендес будут в углу россиянина во время боя против бразильца Глейсона Тибау, сообщает ТАСС.

Поединок между Махачевым и Тибау пройдет 20 января в Бостоне в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

31 декабря Нурмагомедов победил бразильца Эдсона Барбозу единогласным решением судей. Следующим соперником россиянина должен стать временный чемпион UFC американец Тони Фергюсон, бой должен состояться в апреле 2018 года.

В послужном списке Махачева 14 побед и одно поражение, Тибау – 33 победы, 12 поражений.