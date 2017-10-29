Нурмагомедов будет работать с прежним диетологом перед боем с Барбозой

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, отметил, что боец продолжит работать с прежним диетологом во время подготовки к поединку против бразильца Эдсона Барбозы. Бой состоится 30 декабря на UFC 219.

- Будет тот же диетолог, проблем с этим не было, были проблемы со здоровьем, - цитирует ТАСС Магомедова. - Мы залечили старые травмы, сейчас у Хабиба все в порядке. Что касается диетолога, то он работает со многими звездами, в том числе с Макгрегором, Кормье и Рокхолдом. Не доверять ему нет причин.

Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы. Барбоза провел 23 боя в ММА, в которых он 19 раз побеждал и четыре раза терпел поражение.