Нурмагомедов болевым приемом победил Джонсона

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в матче UFC победил американца Майкла Джонсона. Поединок завершился в третьем раунде после того, как россиянин провел болевой прием и заставил соперника сдаться. Бой прошел в Нью-Йорке.

Для Нурмагомедова это 24-я победа в карьере. Добавим, что после боя россиянин отметил, что заслуживает титульный бой больше, чем "цыпленок Макгрегор, однако пиар-машина UFC слишком сильна".