05:28 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Нурмагомедов болевым приемом победил Джонсона

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Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в матче UFC победил американца Майкла Джонсона. Поединок завершился в третьем раунде после того, как россиянин провел болевой прием и заставил соперника сдаться. Бой прошел в Нью-Йорке.

Для Нурмагомедова это 24-я победа в карьере. Добавим, что после боя россиянин отметил, что заслуживает титульный бой больше, чем "цыпленок Макгрегор, однако пиар-машина UFC слишком сильна".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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streletc1783

молодец классно провёл.

10:06

Митяй Антибомж

oleg.bob, и ещё забыл... Кукарекор уже месяца два как твердит, что может взять полтора- двухлетнюю паузу после сегодняшнего боя, независимо от исхода. Короче, не горит он встречаться с классными греплерами или борцами. ГАС его конечно оберегает от оных, но бесконечно это длится не может.

07:35

Митяй Антибомж

oleg.bob Теперь на очереди Макгрегор! Вперёд, Хабиб! ******** Если Петух сейчас Альваресу не проиграет. И то не факт, что дадут. Особенно после сегодняшнего спича ))

07:26

Митяй Антибомж

На изиче уработал! Красава, Хаба! Малёхо в тыкву наполучал в начале первого, но это уже его визитная карточка ))

07:24

Справедливый(Ставрополь)

Красавчик! Без шансов!

06:15

oleg.bob

Теперь на очереди Макгрегор! Вперёд, Хабиб!

06:12

ibra68

Молодец Хабиб!И сказал по делу!Красавчик брат!!

05:43

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