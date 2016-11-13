Нурмагомедов болевым приемом победил Джонсона

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в матче UFC победил американца Майкла Джонсона. Поединок завершился в третьем раунде после того, как россиянин провел болевой прием и заставил соперника сдаться. Бой прошел в Нью-Йорке.
Для Нурмагомедова это 24-я победа в карьере. Добавим, что после боя россиянин отметил, что заслуживает титульный бой больше, чем "цыпленок Макгрегор, однако пиар-машина UFC слишком сильна".
What. A. Performance! @TeamKhabib is a BEAST!! #UFC205 https://t.co/VSvl0wpt1i– UFC Europe (@UFCEurope) 13 ноября 2016 г.
streletc1783
молодец классно провёл.
10:06
Митяй Антибомж
oleg.bob, и ещё забыл... Кукарекор уже месяца два как твердит, что может взять полтора- двухлетнюю паузу после сегодняшнего боя, независимо от исхода. Короче, не горит он встречаться с классными греплерами или борцами. ГАС его конечно оберегает от оных, но бесконечно это длится не может.
07:35
Митяй Антибомж
oleg.bob Теперь на очереди Макгрегор! Вперёд, Хабиб! ******** Если Петух сейчас Альваресу не проиграет. И то не факт, что дадут. Особенно после сегодняшнего спича ))
07:26
Митяй Антибомж
На изиче уработал! Красава, Хаба! Малёхо в тыкву наполучал в начале первого, но это уже его визитная карточка ))
07:24
Справедливый(Ставрополь)
Красавчик! Без шансов!
06:15
oleg.bob
Теперь на очереди Макгрегор! Вперёд, Хабиб!
06:12
ibra68
Молодец Хабиб!И сказал по делу!Красавчик брат!!
05:43