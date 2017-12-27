Нурмагомедов – Барбоза: время начала боя

31 декабря, в воскресенье, в Лас-Вегасе состоится вечер боев UFC 219. В его рамках на ринг вернется Хабиб Нурмагомедов, которому будет противостоять Эдсон Барбоза из Бразилии. Соперники, как ожидается, выйдут в октагон в 7.30 утра по Москве.

"СЭ" покажет бой Хабиб Нурмагомедов - Эдсон Барбоза в прямом эфире.

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Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео.